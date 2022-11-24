Российский боец ММА Анкалаев сразится с Блаховичем за титул чемпиона UFC

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Анкалаев получил право провести поединок за вакантный титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе с поляком Яном Блаховичем, сообщает Telegram-канал UFC Russia.
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Анкалаев получил право провести поединок за вакантный титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе с поляком Яном Блаховичем, сообщает Telegram-канал UFC Russia.
Свежие комментарии