Секреты идеальной картошки раскрыли новосибирцам в Роспотребнадзоре

Молодая картошка считается самой полезной. Именно в кожуре и на поверхности клубня больше всего питательных веществ, а также белка, калия, железа, фосфора, магния и витаминов В, С и К.
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