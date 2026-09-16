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Вечерний Новосибирск

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Секреты идеальной картошки раскрыли новосибирцам в Роспотребнадзоре

Секреты идеальной картошки раскрыли новосибирцам в Роспотребнадзоре

Молодая картошка считается самой полезной. Именно в кожуре и на поверхности клубня больше всего питательных веществ, а также белка, калия, железа, фосфора, магния и витаминов В, С и К.

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