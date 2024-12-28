На один день: Украина получила лишь 10 процентов от купленной партии американского СПГ в 100 миллионов кубометров

Крупнейшая частная энергетическая компания страны, ДТЭК, получила груз через Средиземное море. В пятницу судно прибыло на греческий терминал СПГ и разгружается для подачи сырья через ГТС страны в режиме реверса.
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