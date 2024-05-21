На Кубани стартует всероссийская акция "Монетная неделя"

Началась всероссийская акция "Монетная неделя" на Кубани, которая продлится до 2 июня. В течение этого времени жители региона могут бесплатно обменивать монеты на купюры или переводить их на свой банковский счет.
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