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Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Пекине 3 февраля

В четверг, 3 февраля, казахстанские спортсмены начнут выступление на Олимпийских играх в Пекине. В могуле у женщин выступит бронзовая призерка Олимпиады-2018 и чемпионка мира-2019 Юлия Галышева — именно она является главной надеждой Казахстана в этой дисциплине.

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