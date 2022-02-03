Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Пекине 3 февраля

В четверг, 3 февраля, казахстанские спортсмены начнут выступление на Олимпийских играх в Пекине. В могуле у женщин выступит бронзовая призерка Олимпиады-2018 и чемпионка мира-2019 Юлия Галышева — именно она является главной надеждой Казахстана в этой дисциплине.
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