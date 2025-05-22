Польша отменит беспошлинный импорт из Украины в ЕС ради собственных интересов Евгения КомароваС 5 июня 2025 года механизм, позволявший беспошлинно ввозить украинские товары на территорию Европейского союза, будет отменен.
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