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Польша отменит беспошлинный импорт из Украины в ЕС ради собственных интересов

Польша отменит беспошлинный импорт из Украины в ЕС ради собственных интересов

Польша отменит беспошлинный импорт из Украины в ЕС ради собственных интересов Евгения КомароваС 5 июня 2025 года механизм, позволявший беспошлинно ввозить украинские товары на территорию Европейского союза, будет отменен.

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