«Увидеть Париж и умереть?»: Игры-2024 станут «русской рулеткой» без русских

Олимпиада-2024 еще не началась, но эксперты, причем и французские в том числе, бьют тревогу: спортивный праздник не только станет позором для Парижа, но также чреват проблемами с безопасностью, сообщает «Восточный экспресс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии