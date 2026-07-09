Супругов из Кольчугино судят за голодных детей и избиение сына

В суд направлено уголовное дело в отношении супружеской пары из города Кольчугино. Родители троих несовершеннолетних детей, которым на данный момент 6, 12 и 19 лет, обвиняются в совершении серии тяжких преступлений.
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