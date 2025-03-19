В Челябинской области сотрудники полиции приступили к обеспечению правопорядка в период весеннего паводка

Полицейские Ашинского района приступили к обеспечению правопорядка, реализации дополнительных мер по защите населения, жилых и хозяйственных объектов, а также по обеспечению сохранности личного и государственного имущества, предупреждению фактов мародерства, обеспечению общественного порядка и безопасности в период начавшегося весеннего паводка.