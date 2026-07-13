Россия в своих ударах по Украине, наконец, приступила к классике ведения войны. Об этом в своём видеоблоге заявил военкор, а ныне доброволец бригады «Невский» ДК Минобороны РФ Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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