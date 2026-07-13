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Политнавигатор

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«Путин пошевелил кого-то палочкой в бок» – РФ начала отрезать европейский тыл от украинского фронта

«Путин пошевелил кого-то палочкой в бок» – РФ начала отрезать европейский тыл от украинского фронта

Россия в своих ударах по Украине, наконец, приступила к классике ведения войны. Об этом в своём видеоблоге заявил военкор, а ныне доброволец бригады «Невский» ДК Минобороны РФ Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Алекс Сэм
А почему только на пятый год СВО-то начали?
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1 м.