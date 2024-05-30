Самая спортивная Lada снова на конвейере. Возобновилось производство Lada Vesta Sportline

Ранее инсайдеры отмечали отсутствие готовых Lada Vesta Sportline на территории Lada Sport — подразделения АвтоВАЗа, занимающегося мелкосерийным производством, а сейчас на площадке предприятия замечены и кузова для этих машин, и товарные автомобили.
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