Самая спортивная Lada снова на конвейере. Возобновилось производство Lada Vesta Sportline

Ранее инсайдеры отмечали отсутствие готовых Lada Vesta Sportline на территории Lada Sport — подразделения АвтоВАЗа, занимающегося мелкосерийным производством, а сейчас на площадке предприятия замечены и кузова для этих машин, и товарные автомобили.