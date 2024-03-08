Причины, по которым люди изменяют

Измена, неверность, прелюбодеяние – название тут не столь важно, это основа массовой культуры. Статьи с такими заголовками, как «Почему он изменяет», «Как защитить ваш брак», «Слишком обольстительный и неверный» и «Секреты жен, имеющих верных мужей» засоряют журналы и сайты интернета.
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