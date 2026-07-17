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Татар-информ

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На «Гонке Героев» в Менделеевске появятся площадки Года единства народов

На «Гонке Героев» в Менделеевске появятся площадки Года единства народов

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ. На «Гонке Героев», которая пройдет 25 июля в Менделеевске в формате «От рассвета до заката», организуют специальные тематические площадки, посвященные Году единства народов России.

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