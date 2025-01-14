Большая часть жителей Поморья связывает уровень счастья с количеством денег

Цифровая экосистема МТС провела исследование среди жителей Архангельской области и выяснила, как они определяют успех, что делает их счастливыми и как бы они распорядились внезапно появившейся большой суммой денег.
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