Американский экономист усомнился в выгоде сделки по металлам для экономики США

Договор между США и Украиной по редкоземельным металлам не обеспечит выигрыш американской экономике. Об этом в субботу, 31 мая, заявил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс.
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