«Белоруснефть» опровергла слухи о дефиците топлива на АЗС у границы с Россией Белорусская государственная нефтяная компания «Белоруснефть».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«Белоруснефть» опровергла слухи о дефиците топлива на АЗС у границы с Россией Белорусская государственная нефтяная компания «Белоруснефть».
Свежие комментарии