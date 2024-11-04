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Суд отправил в СИЗО генерала Росгвардии Мирзаева: что известно

Суд отправил в СИЗО генерала Росгвардии Мирзаева: что известно

Военный суд арестовал замглавы тыла Росгвардии Мирзу Мирзаева по делу о взятке, сообщает ТАСС. По данным Mash, генерал-майор требовал от поставщика модулей для быстровозводимых зданий 140 млн рублей за то, что он не станет разрывать контракт стоимостью 480 млн рублей.

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