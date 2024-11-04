Суд отправил в СИЗО генерала Росгвардии Мирзаева: что известно

Военный суд арестовал замглавы тыла Росгвардии Мирзу Мирзаева по делу о взятке, сообщает ТАСС. По данным Mash, генерал-майор требовал от поставщика модулей для быстровозводимых зданий 140 млн рублей за то, что он не станет разрывать контракт стоимостью 480 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии