Суд отправил в СИЗО генерала Росгвардии Мирзаева: что известно

Военный суд арестовал замглавы тыла Росгвардии Мирзу Мирзаева по делу о взятке, сообщает ТАСС. По данным Mash, генерал-майор требовал от поставщика модулей для быстровозводимых зданий 140 млн рублей за то, что он не станет разрывать контракт стоимостью 480 млн рублей.