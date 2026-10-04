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Дмитрий Медведев пригрозил начать «полноценную космическую войну», если США заблокируют отечественную спутниковую группировку «Рассвет»

Дмитрий Медведев пригрозил начать «полноценную космическую войну», если США заблокируют отечественную спутниковую группировку «Рассвет»

Дмитрий Медведев / © Sputnik / Екатерина Штукина Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 4 октября написал в своем Telegram-канале, что попытку «заблокировать» российскую спутниковую группировку «Рассвет» он рассматривает как ее уничтожение.

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