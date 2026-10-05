Сьерра-Леоне предложила России земли в аренду для плантаций кофе

Сьерра-Леоне могла бы сдать России в аренду земли для выращивания кофе. Об этом заявил ТАСС посол западноафриканской республики в РФ Мохамед Йонгаво, отметив, что несколько российских бизнесменов уже проявили интерес к этой теме.