Сьерра-Леоне предложила России земли в аренду для плантаций кофе

Сьерра-Леоне могла бы сдать России в аренду земли для выращивания кофе. Об этом заявил ТАСС посол западноафриканской республики в РФ Мохамед Йонгаво, отметив, что несколько российских бизнесменов уже проявили интерес к этой теме.
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