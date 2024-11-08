Пишут, что главком ВСУ Сырский готовит вывод украинских войск из Курской области, об этом заявила депутат Верховной рады Украины Безуглая.
До последнего укроамериканца
Комментарии
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александр почекунин
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4 час.
И
Искандер
Спросить бы у "белобилетника" от рождения, Димона Айфончика, делающего ужасно "жёсткие заявления" о том, почему его сын Игорёк не на СВО, а занят "частными бизнес-проектами"? Когда, в своё время, военкомат просто поинтересовался как поживает внучонок ЕБНа... Ууууу, что было!
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2 час.
S
Serg
да у нас на форумах этих chicken-hawk ов хоть жопой ешь. и здесь конкретно, тоже.
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51 мин.
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