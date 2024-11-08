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До последнего укроамериканца

До последнего укроамериканца

Пишут, что главком ВСУ Сырский готовит вывод украинских войск из Курской области, об этом заявила депутат Верховной рады Украины Безуглая.

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Комментарии
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александр почекунин
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4 час.
И
Искандер
Спросить бы у &quot;белобилетника&quot; от рождения, Димона Айфончика, делающего ужасно &quot;жёсткие заявления&quot; о том, почему его сын Игорёк не на СВО, а занят &quot;частными бизнес-проектами&quot;? Когда, в своё время, военкомат просто поинтересовался как поживает внучонок ЕБНа... Ууууу, что было!
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2 час.
S
Serg
да у нас на форумах этих chicken-hawk ов хоть жопой ешь. и здесь конкретно, тоже.
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51 мин.

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