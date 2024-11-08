До последнего укроамериканца

И

Искандер

Спросить бы у "белобилетника" от рождения, Димона Айфончика, делающего ужасно "жёсткие заявления" о том, почему его сын Игорёк не на СВО, а занят "частными бизнес-проектами"? Когда, в своё время, военкомат просто поинтересовался как поживает внучонок ЕБНа... Ууууу, что было!