Новые предметы в школе и новые правила для таксистов и экскурсоводов. Спикер Госдумы перечислил законы, которые начнут действовать в сентябре

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в сентябре. С нового учебного года в школах станут обязательными уроки труда, а вместо ОБЖ появится предмет “Основы безопасности и защиты Родины”.
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