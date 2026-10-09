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Компания Chanel запретила женщине носить туфли на территории России

Компания Chanel запретила женщине носить туфли на территории России

Женщине из России при покупке туфель из новой коллекции Chanel выдали бумагу с запретом носить товар на российской территории.

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