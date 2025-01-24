Команда Тамбовского филиала Президентской академии стала участником интеллектуально-развлекательной игры

Команда студентов и преподавателей Тамбовского филиала Президентской академии "Советники Президента" приняла участие в интеллектуально-развлекательной игре "Лига знаний", которая была посвящена Дню российского студенчества.
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