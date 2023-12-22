При Сульшере «МЮ» оценивал Антони в 28 млн евро, летом 2022-го сообщил «Аяксу», что заплатит не больше 70 млн. На 95+5 млн согласились от отчаяния

Как пишет The Athletic, источник, знакомый с ситуацией в «Манчестер Юнайтед», считает, что за три месяца при Эрике тен Хаге клуб проделал работу, на которую обычно требуется год.
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