Депутат Рады Кива: арест Саакашвили является подарком Путину от американских спецслужб

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива назвал арест бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили подарком от американских спецслужб российскому лидеру Владимиру Путину.