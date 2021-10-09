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Депутат Рады Кива: арест Саакашвили является подарком Путину от американских спецслужб

Депутат Рады Кива: арест Саакашвили является подарком Путину от американских спецслужб

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива назвал арест бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили подарком от американских спецслужб российскому лидеру Владимиру Путину.

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