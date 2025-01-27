«Что их не убивает, то делает красивее». В 2026 году на улицах Севастополя не останется ни одного страшного ларька?

В Севастополе серьёзно взялись за внешний вид нестационарных торговых объектов. Эксперты подробно рассказали о том, как будут выглядеть в 2026 году киоски и ларьки, которые в народе именно таки называют, так как НТО – это абрревиатура для чиновников и предпринимателей.