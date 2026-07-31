Джуд Беллингем — самый красивый футболист ЧМ-2026 — поделился откровенными фото с отдыха на Гавайях

Джуд Беллингем, молодой британский футболист, признанный одним из самых красивых участников чемпионата мира по футболу 2026 года, недавно поделился с поклонниками яркими и откровенными фотографиями с отдыха.
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