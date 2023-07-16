Россиянам рассказали о запрете пересдачи на права после вождения в нетрезвом виде Елена ГалицкаяЗаконодательные изменения, касающиеся получения водительского удостоверения и пересдачи экзаменов, были введены в России президентом Владимиром Путиным.
Россиянам рассказали о запрете пересдачи на права после вождения в нетрезвом виде Елена ГалицкаяЗаконодательные изменения, касающиеся получения водительского удостоверения и пересдачи экзаменов, были введены в России президентом Владимиром Путиным.
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