В Дзержинске прошли соревнования на Кубок главы города по паралимпийской бочче

В Дзержинске прошли соревнования Открытого Кубка главы города Дзержинска по паралимпийской бочче. На площадке парка «Радуга» они объединили более 70 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья из Дзержинска и соседних городов Нижегородской области.
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