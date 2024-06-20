В Дзержинске прошли соревнования на Кубок главы города по паралимпийской бочче

В Дзержинске прошли соревнования Открытого Кубка главы города Дзержинска по паралимпийской бочче. На площадке парка «Радуга» они объединили более 70 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья из Дзержинска и соседних городов Нижегородской области.