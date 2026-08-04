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Рубио сделал заявление о выборах в Венесуэле

Рубио сделал заявление о выборах в Венесуэле

Подготовка к выборам в Венесуэле не растянется на годы, но потребует месяцев настойчивой работы. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает Reuters.

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Комментарии
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Дмитрий Фактурович
Рубио яркий представитель выходцев из Кубы, который ненавидит кубинцев. Родители уехали при авторитарном и коррумпированном диктаторе Батисто, а валят все на Фиделя. Этот вы...лядок кубинского народа выступает за санкции против Кубы. Вот из таких гнид и состоит страна пиндосия.
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