Рубио сделал заявление о выборах в Венесуэле

Дмитрий Фактурович

Рубио яркий представитель выходцев из Кубы, который ненавидит кубинцев. Родители уехали при авторитарном и коррумпированном диктаторе Батисто, а валят все на Фиделя. Этот вы...лядок кубинского народа выступает за санкции против Кубы. Вот из таких гнид и состоит страна пиндосия.