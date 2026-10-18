Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Котовску во взаимодействии с коллегами из УМВД России по Тамбовской области установили и задержали женщину, подозреваемую в хищении 2 900 000 рублей у жительницы Котовска.
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