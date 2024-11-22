НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ЖУРНАЛ

38 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Сомневаюсь, эти ублюдки западные так просто не остановятся!Ракетный ультимат...
  • Dash45
    я думал что госдура принимаен законы, которые правитеоьство ОБЯЗАНЫ исполнять а не обращенияГД приняла обраще...
  • Геннадий Бережнов
    ГД приняла обращение к Правительству по противодействию незаконной миграции.  Одни завозят, другие противодействуют. ...ГД приняла обраще...

США наложили блокирующие санкции на уральский банк «Синара»

США наложили блокирующие санкции на уральский банк «Синара»

Управление контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о введении блокирующих санкций в отношении банка «Синара», а также двух екатеринбургских компаний: АО «Ведение реестров компаний» (ВРК) и АО «Регистратор-Капитал».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх