Россия имитировала ядерный удар по Украине

Ракету «Орешник» сбить можно только в космосе, и это большая угроза для всей Европы, Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил замдиректора украинского центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».