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Инсайдер: «Нетс» предлагали Дюрэнта «Пеликанс» в обмен на Ингрэма, Нэнса и пики, получили отказ»

«Бруклин» был готов обменять форварда Кевина Дюрэнта в «Новый Орлеан». Об этом рассказал инсайдер Брэндон Робинсон.

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