«Русские разблокируйте Чёрное море»: МИД Великобритании требует мира, забыв о том, кого они снабжают "железками"
Удивительная вещь – еврообещания. Не знаю, как в других странах, но в нашей про обещания складывают даже поговорки: обещанного, как известно, ждать можно от 3 лет и до бесконечности, а еще, обещание совершенно не означает дальнейшую женитьбу и «мягкий» вариант – болтать – не мешки ворочать.
Комментарии
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Англосаксы совсем рамсы попутали? Требовать от России,да ещё ктоооооооооо? Хаааааа. Наглецы.
Нагличанам какое дело до Черного моря?!!
Безумство на полусогнутых закончилось
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