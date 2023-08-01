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«Русские разблокируйте Чёрное море»: МИД Великобритании требует мира, забыв о том, кого они снабжают "железками"

«Русские разблокируйте Чёрное море»: МИД Великобритании требует мира, забыв о том, кого они снабжают "железками"

Удивительная вещь – еврообещания. Не знаю, как в других странах, но в нашей про обещания складывают даже поговорки: обещанного, как известно, ждать можно от 3 лет и до бесконечности, а еще, обещание совершенно не означает дальнейшую женитьбу и «мягкий» вариант – болтать – не мешки ворочать.

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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Англосаксы совсем рамсы попутали? Требовать от России,да ещё ктоооооооооо? Хаааааа. Наглецы.
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лл
лина любимцева
Нагличанам какое дело до Черного моря?!!
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Безумство на полусогнутых закончилось
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