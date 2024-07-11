Дерматолог объяснила, чем чреваты солнечные ожоги

МОСКВА, 11 июля, ФедералПресс. Избежать солнечных ожогов помогут успокаивающие, увлажняющие и питающие средства, рассказала член Российского общества дерматовенерологов и косметологов, кандидат медицинских наук Ольга Нелюбова в беседе с NEWS.
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