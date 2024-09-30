Британская The Sunday Times пытается найти ответ на вопрос, вынесенный в заголовок ее свежего материаа: «Почему Байден терпит неудачу с Израилем и Украиной».
«Почему Байден терпит неудачу с Израилем и Украиной?» – The Sunday Times
Комментарии
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Daddy Bo
Вряд ли стоит называть сумбурный выход США из Афганистана "фиаско". Этот затянувшийся бессмысленный вялотекущий конфликт с неясными, а потому недостижимыми целями, видимо только так и можно было разрешать. Победить нельзя, уйти с развёрнутыми знамёнами на российский манер - некуда и не дадут, оставалось только по быстрому смываться, минимизируя возможные потери и наплевав на местных коллаборантов. Что Байден и санкционировал. Так что, полагаю, он вполне имеет право вписать это в реестр своих побед. По крайней мере, над инерцией мышления собственной администрации, с того момента и по теперь его клянущей.
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16 час.
Misha Glusch
бла-бла-бла. все у нас хорошо...
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15 час.
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