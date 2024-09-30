«Почему Байден терпит неудачу с Израилем и Украиной?» – The Sunday Times

Daddy Bo

Вряд ли стоит называть сумбурный выход США из Афганистана "фиаско". Этот затянувшийся бессмысленный вялотекущий конфликт с неясными, а потому недостижимыми целями, видимо только так и можно было разрешать. Победить нельзя, уйти с развёрнутыми знамёнами на российский манер - некуда и не дадут, оставалось только по быстрому смываться, минимизируя возможные потери и наплевав на местных коллаборантов. Что Байден и санкционировал. Так что, полагаю, он вполне имеет право вписать это в реестр своих побед. По крайней мере, над инерцией мышления собственной администрации, с того момента и по теперь его клянущей.