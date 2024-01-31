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Наш уютный дом

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  • Валерий Ребров
    Обычный рецепт, ничего особенного кроме дрожжей в таком количестве, я обычно в хлебопечке такой делалХлеб
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    СПАСИБО!!!Печенье из варёно...
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К 2075 году все станут веганами / Искусственный интеллект сделал прогноз

К 2075 году все станут веганами / Искусственный интеллект сделал прогноз

Чат-бот ChatGPT построил график перехода населения Земли на веганский рацион. Для прогноза были использованы данные маркетингового агентства NPD Group, которое специализируется на изучении потребительского поведения.

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