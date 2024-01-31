К 2075 году все станут веганами / Искусственный интеллект сделал прогноз

Чат-бот ChatGPT построил график перехода населения Земли на веганский рацион. Для прогноза были использованы данные маркетингового агентства NPD Group, которое специализируется на изучении потребительского поведения.
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