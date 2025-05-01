Всем выйти из сумрака: кто такой белый хакер

Как «белые» хакеры помогают компаниям избежать кибератак, почему нейросети одновременно защищают и угрожают нашей безопасности и в чем проявляется хакерская гениальность — интервью Егора Богомолова для «Сноба».
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