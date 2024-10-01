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В ООН опубликовали свидетельства пыток военнопленных РФ в украинском плену

В ООН опубликовали свидетельства пыток военнопленных РФ в украинском плену

Российские военнопленные подвергаются избиениям и пыткам в украинском плену. Свидетельства жестокого обращения с ними приведены в опубликованном в Женеве докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), расценившего эти противоправные действия ВСУ и СБУ как «постоянную тенденцию».

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