Алиев потребовал от Армении пойти на ещё одну уступку ради мирного договора

Как сказал азербайджанский лидер, мирный договор с Ереваном невозможен до изменения конституции АрменииИльхам Алиев во время Шушинского глобального медиафорума заявил, что в Конституции Армении есть ссылка на Декларацию о независимости, где говорится об объединении с Нагорным Карабахом.