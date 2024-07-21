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Алиев потребовал от Армении пойти на ещё одну уступку ради мирного договора

Алиев потребовал от Армении пойти на ещё одну уступку ради мирного договора

Как сказал азербайджанский лидер, мирный договор с Ереваном невозможен до изменения конституции АрменииИльхам Алиев во время Шушинского глобального медиафорума заявил, что в Конституции Армении есть ссылка на Декларацию о независимости, где говорится об объединении с Нагорным Карабахом.

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