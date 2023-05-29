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Comedy Club продолжает унижать русских, несмотря на скандалы в прошлом

Comedy Club продолжает унижать русских, несмотря на скандалы в прошлом

Юрий Кот Наткнулся сегодня на видео «Однажды в России», где "комики" Камеди клабов М и Ж на голубом глазу продолжают глумиться над русским народом.

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