Comedy Club продолжает унижать русских, несмотря на скандалы в прошлом

Юрий Кот Наткнулся сегодня на видео «Однажды в России», где "комики" Камеди клабов М и Ж на голубом глазу продолжают глумиться над русским народом.
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