Вечерний Новосибирск

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  • Астон Мартин
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Юбилейный форум «Технопром – 2023» открыл регистрацию участников в Новосибирске

Юбилейный форум «Технопром – 2023» открыл регистрацию участников в Новосибирске

«Технологии как фактор развития регионов» - так называется ключевая тема форума. В нынешнем году организаторы отдельно прорабатывают участие гостей, в том числе в выставке, с учётом специфики региональных программ научно-технологического развития.

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