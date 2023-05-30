Юбилейный форум «Технопром – 2023» открыл регистрацию участников в Новосибирске

«Технологии как фактор развития регионов» - так называется ключевая тема форума. В нынешнем году организаторы отдельно прорабатывают участие гостей, в том числе в выставке, с учётом специфики региональных программ научно-технологического развития.
«Технологии как фактор развития регионов» - так называется ключевая тема форума. В нынешнем году организаторы отдельно прорабатывают участие гостей, в том числе в выставке, с учётом специфики региональных программ научно-технологического развития.
Свежие комментарии