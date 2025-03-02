Ончейн-анализ Bitcoin - STH упал на 6,4%

По последним рыночным данным, краткосрочные держатели биткоина терпят умеренные убытки, находясь примерно на 6,4% ниже своей исходной цены, которая оценивается в районе 90 959 долларов, тогда как текущий курс составляет порядка 85 146 долларов.
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