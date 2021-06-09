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Болельщиков предупредили о продажах поддельных билетов на Евро-2020

Болельщиков предупредили о продажах поддельных билетов на Евро-2020

В преддверии чемпионата Европы по футболу, который стартует в Санкт-Петербурге 11 июня, в Сети появилось больше 100 мошеннических ресурсов, предлагающих купить билеты на матчи, сообщили «Известиям» специалисты по информационной безопасности.

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