Болельщиков предупредили о продажах поддельных билетов на Евро-2020

В преддверии чемпионата Европы по футболу, который стартует в Санкт-Петербурге 11 июня, в Сети появилось больше 100 мошеннических ресурсов, предлагающих купить билеты на матчи, сообщили «Известиям» специалисты по информационной безопасности.