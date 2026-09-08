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Калужские новости

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Калужанин отсудил у трех избивших его подростков почти 900 тысяч рублей

Калужанин отсудил у трех избивших его подростков почти 900 тысяч рублей

Трое несовершеннолетних в мае 2024 года избили калужанина, нанеся ему не меньше 45 ударов по рукам, ногам, туловищу и голове.

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