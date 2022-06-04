«ЕС не спрашивают». ЕС против выдачи паспортов РФ в Херсонщине и Запорожье

В социальных сетях обсудили заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Европейский союз не признает и осуждает выдачу российских паспортов жителям освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей.
В социальных сетях обсудили заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Европейский союз не признает и осуждает выдачу российских паспортов жителям освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей.
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