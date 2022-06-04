Подробно о главном

10 266 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

«ЕС не спрашивают». ЕС против выдачи паспортов РФ в Херсонщине и Запорожье

«ЕС не спрашивают». ЕС против выдачи паспортов РФ в Херсонщине и Запорожье

В социальных сетях обсудили заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Европейский союз не признает и осуждает выдачу российских паспортов жителям освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх