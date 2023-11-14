Азиатские инвесторы ждут встречи лидеров Китая и США

В понедельник на азиатских биржах не сложился общий, направленный тренд. В отсутствии выхода важной статистики, котировки индексов изменялись по мере оценки инвесторами итогов будущей встречи лидеров Китая и США.
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