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Царьград

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"Увозил миллионы": Продюсеры раскрыли, как закончилась карьера артиста-русофоба Верки Сердючки

"Увозил миллионы": Продюсеры раскрыли, как закончилась карьера артиста-русофоба Верки Сердючки

Андрей Данилко много лет выступал в образе Верки Сердючки. Успевал шутить, петь и плясать везде - и в России, и на Украине.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
Славу Богу что этот гендер покинул нашу страну 👍🇷🇺
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16 час.

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