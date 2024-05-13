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Защита осужденного за смерть рабочего на стройке НГУ не смогла обжаловать приговор

Защита осужденного за смерть рабочего на стройке НГУ не смогла обжаловать приговор

Обе стороны обжаловали приговор по делу о гибели рабочего при ремонте спорткомплекса НГУ в сентябре 2020 года: защитник настаивал на невиновности осужденного и просил отменить приговор; а потерпевшая сторона была не согласна с тем, что лишение свободы было заменено принудительными работами.

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